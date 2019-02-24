РИАМО - 24 фев. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино задержали троих подозреваемых в хищении автомобиля путем мошенничества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился представитель одной из транспортных компаний. Он рассказал, что неизвестные под предлогом приобретения машины в лизинг, заключив договор, завладели автомобилем Hyundai Solaris, представив в фирму поддельные документы. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Волоколамском шоссе. Ими оказались приезжие в возрасте от 35 до 46 лет», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.