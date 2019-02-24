РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в парке «Дубрава» в воскресенье вечером открылась музыкальная программа «Зимняя фантазия», посвященная Дню защитника Отечества, в мероприятии может принять участие до 100 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ксения Годунова.

«Сегодня (24 февраля - ред.) в парке «Дубрава» микрорайона Климовск началась музыкальная программа «Зимняя фантазия», посвященная Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия в парке будет звучать приятная музыка для взрослых и детей, а все желающие смогут потанцевать и просто послушать различные композиции»,- сказала Годунова.

Годунова поздравила всех представителей сильного пола с прошедшим праздником и пожелала здоровья и всего самого наилучшего.

Планируется, что в мероприятии примут участие от 60 до 100 человек.

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