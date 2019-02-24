РИАМО - 24 фев. Жена режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала, что ее супруга ввели в состояние искусственной комы, сообщает в воскресенье ТАСС.

Ранее режиссера доставили в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких.

«Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», – сказала Юркова-Данелия.

Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм», учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана. Работал на «Мосфильме» режиссером-постановщиком.

Наибольшую известность режиссеру принесли картины «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Настя».