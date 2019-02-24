РИАМО - 24 фев. В подмосковном Серпухове неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,1 миллиона рублей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 10:56 <…> обратилась гражданка 1984 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 19:30 22 февраля до 10:00 23 февраля от дома заявительницы неизвестный похитил ее автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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