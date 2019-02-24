РИАМО - 24 фев. Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Можайском районе столицы, а также задержали 67-летнего ранее судимого москвича, который сдавал свою квартиру для организации притона для потребления наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 67-летний ранее судимый москвич. Он систематически предоставлял свою квартиру на улице Ращупкина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. В ходе обыска в квартире изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств, металлические ложки со следами нагара.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.