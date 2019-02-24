РИАМО – 24 фев. Генеральная прокуратура и Верховный суд РФ подготовят доклад для президента страны Владимира Путина по проблеме незаконного затягивания расследований дел в отношении бизнеса, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. Путин поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре проанализировать проблемы, касающиеся уголовного и административного преследования предпринимателей.

«Мы на это неоднократно обращали внимание, за незаконное затягивание расследования мы принимали меры прокурорского реагирования. Мы сейчас думаем, совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту», – сказал Чайка в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе своего выступления 20 февраля Путин также обратил внимание, что почти 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. По словам президента, это значит, что дела возбуждали по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, у которого разваливается бизнес, в среднем приходится около 130 сотрудников, потерявших работу.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить цифровую платформу с данными о давлении на бизнес.