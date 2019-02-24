РИАМО - 24 фев. На юго-западе столицы двое мужчин в черных масках ворвались в офис, угрожая фонарем-дубинкой сотруднику, похитили из кассы 18 тысяч рублей, а также забрали с витрины телефоны, подозреваемые задержаны, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об инциденте поступило по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, дом 1, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД установлено, что 23 февраля в 22:09 в помещение офиса продаж по указанному адресу вошли двое неизвестных в черных матерчатых масках с прорезями для глаз, угрожая фонарем-дубинкой гражданину 1987 года рождения, специалисту офиса продаж, открыто похитили из кассы 18 тысяч рублей, после чего забрали с витрины телефоны сотовой связи (количество устанавливается) и пытались скрыться, но были задержаны», – сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанными оказались двое безработных граждан 1985 и 1978 годов рождения. Сумма ущерба устанавливается.