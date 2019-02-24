РИАМО - 24 фев. С 27 марта по 3 апреля в Москве пройдет юбилейный X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, за девять лет на фестивале выступили 35 оркестров, 100 солистов, 14 хоровых коллективов, 38 дирижеров, сообщается на сайте фестиваля.

«Фестиваль Мстислава Ростроповича проводится уже в десятый раз и традиционно объединяет в своей программе имена лучших солистов и коллективов на главных концертных площадках Москвы», – говорится в сообщении.

Фестиваль учрежден правительством Москвы и фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича в 2010 году. За девять лет на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 35 оркестров, 100 солистов, 14 хоровых коллективов, 38 дирижеров. Концерты фестиваля посетили более 90 тысяч слушателей.

«Я рада, что у нас есть возможность на неделю сделать Москву местом, куда съезжаются крупнейшие музыканты со всего мира. Концерты юбилейного фестиваля пройдут в Большом зале консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского и концертном зале «Зарядье», – рассказала руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Ростропович.

Фестиваль всегда открывается 27 марта – в день рождения Мстислава Ростроповича. В Большом зале консерватории в этот день выступит заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича под управлением Юрия Темирканова.

Двадцать девятого марта «Альбораду, или Утреннюю серенаду шута» М. Равеля, сюиту из балета «Жар-птица» И. Стравинского, а также оркестровую сюиту «Любовь-волшебница» Мануэля де Фальи исполнит симфонический оркестр Teatro Real – один из крупнейших оперных симфонических оркестров.

Тридцатого и тридцать первого марта выступит оркестр Национальной академии Санта Чечилия под управлением Антонио Паппано, с оркестром будет солировать молодой швейцарский пианист, обладатель многих наград на международных конкурсах Франческо Пьемонтези. 31 марта прозвучит симфония Густава Малера №9.

Первого апреля на сцене нового концертного зала «Зарядье» выступит оркестр «Йокогама симфониетта». 3 апреля в заключительном концерте московская публика услышит вторую программу оркестра «Йокогама симфониетта»: симфонию №3 «Шотландскую» Ф. Мендельсона и концерт для скрипки с оркестром Л. ван Бетховена.

В рамках фестиваля в фойе Большого зала консерватории состоится выставка, посвященная жизни и творчеству Мстислава Ростроповича.