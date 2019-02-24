РИАМО - 24 фев. С 27 марта по 3 апреля в Москве пройдет юбилейный X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, за девять лет на фестивале выступили 35 оркестров, 100 солистов, 14 хоровых коллективов, 38 дирижеров, сообщается на сайте фестиваля.
«Фестиваль Мстислава Ростроповича проводится уже в десятый раз и традиционно объединяет в своей программе имена лучших солистов и коллективов на главных концертных площадках Москвы», – говорится в сообщении.
Фестиваль учрежден правительством Москвы и фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича в 2010 году. За девять лет на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 35 оркестров, 100 солистов, 14 хоровых коллективов, 38 дирижеров. Концерты фестиваля посетили более 90 тысяч слушателей.
Фестиваль всегда открывается 27 марта – в день рождения Мстислава Ростроповича. В Большом зале консерватории в этот день выступит заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича под управлением Юрия Темирканова.
Двадцать девятого марта «Альбораду, или Утреннюю серенаду шута» М. Равеля, сюиту из балета «Жар-птица» И. Стравинского, а также оркестровую сюиту «Любовь-волшебница» Мануэля де Фальи исполнит симфонический оркестр Teatro Real – один из крупнейших оперных симфонических оркестров.
Тридцатого и тридцать первого марта выступит оркестр Национальной академии Санта Чечилия под управлением Антонио Паппано, с оркестром будет солировать молодой швейцарский пианист, обладатель многих наград на международных конкурсах Франческо Пьемонтези. 31 марта прозвучит симфония Густава Малера №9.
Первого апреля на сцене нового концертного зала «Зарядье» выступит оркестр «Йокогама симфониетта». 3 апреля в заключительном концерте московская публика услышит вторую программу оркестра «Йокогама симфониетта»: симфонию №3 «Шотландскую» Ф. Мендельсона и концерт для скрипки с оркестром Л. ван Бетховена.
В рамках фестиваля в фойе Большого зала консерватории состоится выставка, посвященная жизни и творчеству Мстислава Ростроповича.
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