РИАМО – 24 фев. В российской столице голосование на выборах в парламент Молдавии проходит спокойно, избирательный участок в посольстве республики будет работать до 21 часа, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Голосование проходит в нормальном режиме», — сказала председатель расположенного в дипломатическом представительстве избирательного участка Кристина Кагалничан.

Она добавила, что отзыв посла республики в Москве Андрея Негуцы не повлиял на процесс подготовки. Все проходит без происшествий.

Избирательный участок в посольстве продолжит свою работу до 21:00, но время работы может быть продлено, если к этому часу останутся бюллетени, а на улице еще будут избиратели. Участок могут посетить около 5 тысяч граждан Молдавии.