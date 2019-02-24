РИАМО - 24 фев. Украденные из наркологической клиники певца Стаса Пьехи деньги в сумме 1,2 миллиона рублей оказались месячной выручкой учреждения, приготовленной для оплаты аренды и выплаты зарплаты сотрудникам, сообщил Пьеха.

Ранее в наркологическую клинику Пьехи по адресу: Москва, Загородное шоссе, дом 7, корпус 3, проник неизвестный злоумышленник, он взломал сейф и похитил из него деньги.

«Прошлой ночью неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплаты. <…> Из сейфа украли 1,2 миллиона рублей. <…> Больше там никаких денег храниться не будет», – написал певец на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что клиника – это не совсем прибыльный бизнес, сегодня она зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя. По его словам, наркологическая клиника – это еще и не самое привлекательное дело, так как спасая жизни, зачастую приходится сталкиваться с сопротивлением самого спасаемого.

«То, что побудило меня заняться этим, лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу», – написал певец.

По словам Пьехи, при строительстве клиники приходилось брать деньги в долг, певцу даже пришлось продать квартиру.