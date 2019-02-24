РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске по маршруту №2 с 21 марта начнут курсировать два автобуса среднего класса по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой изменить класс автобусов на действующем маршруте №2 «Кутузово – Стройиндустрия». Она отметила, что вместо большого автобуса теперь подают маленькую маршрутку.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу изменения класса автобусов на муниципальном маршруте №2. Соответствующие изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок городского округа Подольск Московской области. С 21 марта 2019 года перевозчик начнет обслуживать данный маршрут 2 автобусами среднего класса», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.