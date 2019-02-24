РИАМО - 24 фев. Демонстрация в память об убитом политике Борисе Немцове завершилась на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Колонна из нескольких тысяч человек с флагами и транспарантами прошла по Страстному бульвару и до проспекта Академика Сахарова.

По оценке ГУ МВД России по Москве, в акции приняли участие около 6 тысяч человек.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.