РИАМО – 24 фев. Лягушкам грозит массовое вымирание из-за обнаруженного нового вида грибка, истоки заболевания земноводных берут начало в Восточной Азии, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Ученые забили тревогу после того, как обнаружили новый вид грибка – Bd, который неофициально называют «чумой амфибий». Отмечается, что после заражения грибком все лягушки и жабы умирают», – говорится в сообщении.

Исследования показали, что истоки заболевания земноводных берут начало в Восточной Азии. Ученые выяснили, что с 1970-х годов исчезло не менее 200 видов лягушек, которые заразились грибком Bd.

Ученые считают, что если продолжить перевозить земноводных по миру, то вскоре они все заразятся и исчезнут.