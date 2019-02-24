РИАМО - 24 фев. На востоке столицы человек упал на козырек подъезда 12-этажного дома, по предварительной информации, он выжил, сообщает РЕН ТВ.

«Падение человека на козырек подъезда 12-этажного жилого дома произошло на востоке Москвы. <…> По имеющимся данным, инцидент произошел на улице Молостовых», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавший выжил, ему оказали помощь, сняли с козырька. Более подробная информация о его состоянии пока неизвестна.

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