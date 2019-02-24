РИАМО – 24 фев. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала первое место на чемпионате Европы по биатлону в гонке преследования, ее результат составил 27:43,4, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Екатерина Юрлова-Перхт в женской гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах завоевала золото. Второй стала представительница Белоруссии Ирина Кривко, а замкнула тройку лучших немка Надин Хорхлер», – говорится в сообщении.

Результат Юрловой-Перхт составил 27:43,4.

Ранее биатлонист Матвей Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы.