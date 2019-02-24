РИАМО - 24 фев. В марше в память об убитом политике Борисе Немцове принимают участие около 6 тысяч человек, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В центре Москвы проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие порядка 6 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности.

В связи с проведением марша перекрыто движение на Страстном бульваре от улицы Тверская до улицы Петровка с открытием движения по мере продвижения колонны. Также движение перекрыто на внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекте Академика Сахарова с открытием движения по мере прохождения колонны. На указанных участках действует полное перекрытие с возможной корректировкой времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.

Марш памяти политика Бориса Немцова завершился в Москве>>