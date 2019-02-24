РИАМО - 24 фев. Срок приема новогодних елок по акции «Елочный круговорот» заканчивается 1 марта, уже собрано более 26 тысяч деревьев, при этом активность сдачи елок на шестой неделе уменьшилась, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году акция стартовала 9 января. Планируемое окончание акции – 1 марта. На сегодняшний день собрано уже более 26 тысяч елей с начала акции «Елочный круговорот». Больше всего елок собрали в Южном административном округе Москвы – 7658, на втором месте ЮЗАО – 3950 елок», — говорится в сообщении.

При этом активность сдачи елок на шестой неделе уменьшилась, по сравнению с предыдущей неделей, в 2,5 раза. Поскольку активность сдачи елок резко упала, то было принято решение демонтировать 243 пункта.

Всего в этом году в ходе акции организовали 473 пункта приема елок. На семь пунктов свозятся деревья, которые перерабатывают в щепу на специальных дробилках. На сегодняшний день переработано уже более 22 тысяч елок.

«Для примера - 100 елок составляют примерно 0,4-0,6 кубометра щепы (в зависимости от габаритов приведенных елей). Таким образом, 100 елок хватит для посыпки дорожки шириной в 1 метр длинной 10-15 метров», — добавляется в сообщении.

Полученная щепа также может использоваться для вольерных комплексов и подсыпки деревьев или для получения удобрений.