РИАМО - 24 фев. Полицейские выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в магазине на юго-западе столицы, ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на проспекте Вернадского продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По данному факту возбудили дело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.