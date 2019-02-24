РИАМО - 24 фев. В Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 миллионов человек, увеличение выплат распространят и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий, сообщает ТАСС.

«Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне 120 миллиардов рублей. Увеличение социальных доплат коснется порядка 4 миллионов пенсионеров, включая 500 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты», - сказал представитель пресс-службы ПФР.

Он добавил, что увеличение выплат распространят и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. Перерасчет пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Представитель пресс-службы Минтруда России пояснил, что для индексации выплат планируется изменить схему начислений соцдоплат для перерасчета пенсий. Сначала будет установлена социальная доплата в размере, необходимом для доведения до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем пройдет индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», - уточняется в материале.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем лидер государства обратил внимание на то, что многие пенсионеры сегодня не получают доплату из-за разных обстоятельств.

Путин отметил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, который устанавливается ежегодно.

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