РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подъезде одного из домов ЖК «Весенний» в Подольске планируют восстановить работу лифтов, которая была приостановлена из-за прорыва трубы, 25 и 26 февраля, сейчас оборудование просушивают, сообщается в группе ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«В 3:00 ночи с 22 на 23 февраля в доме №1, в подъезде №5, по улице Объездная дорога (ЖК «Весенний» - ред.) на техэтаже произошел порыв трубы горячего водоснабжения. В связи с попаданием горячей воды в шахты лифтов произошло намокание кабельных сетей и оборудования. Запуск одного лифта будет произведен 25 февраля. Запуск второго планируется 26 февраля», - говорится в сообщении.

В настоящее время производится просушивание оборудования. Вода из шахт лифта полностью убрана.