РИАМО - 24 фев. В результате конфликта в метро Москвы один человек ранил другого острым предметом, обоих участников конфликта доставили в полицию, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МВД России.

«Вчера в 20:50 - конфликт между двумя мужчинами на станции метро «Орехово», один ранил другого острым предметом. От госпитализации пострадавший отказался», - сказал собеседник агентства.

Оба доставлены в полицию.

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