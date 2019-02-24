РИАМО - 24 фев. Неизвестный злоумышленник проник в наркологическую клинику Стаса Пьехи на юге Москвы, взломал сейф и похитил из него 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Заявление о краже по адресу: Москва, Загородное шоссе, дом 7, корпус 3, поступило от безработного гражданина 1990 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16:00 22 февраля до 10:00 23 февраля неизвестный путем отжатия двери проник в помещение ООО по указанному адресу (учредителем является жена заявителя), неустановленным способом взломал сейф, находившийся в кабинете учредителя, откуда совершил кражу принадлежащих заявителю 1,2 миллиона рублей, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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