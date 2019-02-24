РИАМО - 24 фев. Демонстрация в память об убитом политике Борисе Немцове началась в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Колонна из нескольких тысяч человек с флагами и транспарантами начала движение по Страстному бульвару. Шествие продолжится до проспекта Академика Сахарова.

В связи с проведением марша перекрыто движение на Страстном бульваре от улицы Тверская до улицы Петровка с открытием движения по мере продвижения колонны. Также движение перекрыто на внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекте Академика Сахарова с открытием движения по мере прохождения колонны. На указанных участках действует полное перекрытие с возможной корректировкой времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.

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