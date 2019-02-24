РИАМО - 24 фев. В воскресенье днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» задержали и отменили 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются четыре рейса. В «Домодедове» восемь рейсов задержали, еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержан один рейс.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Московском регионе в воскресенье установилась облачная погода, местами возможен небольшой снег, температура – до плюс 2 градусов. Кроме того, в Подмосковье и Москве на 24 и 25 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.