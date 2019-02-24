РИАМО - 24 фев. Биатлонист из России Матвей Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, другой российский спортсмен Дмитрий Малышко пришел к финишу шестым, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в пасьюте. Первым стал норвежец Тарьей Бе, а бронзу взял его соотечественник Ховард Богетвейт», – говорится в сообщении.

Российский биатлонист Дмитрий Малышко считался одним из фаворитов пасьюта, однако он пришел к финишу только шестым.