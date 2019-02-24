РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась пробка длиной более 2 километров, пробки также образовались на улицах Индустриальная, Пионерская, Кирова, Революционный проспект, Комсомольская и других, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В 13 часов в центре Подольска движение затруднено на протяжение более 2 километров. Пробка образовалась от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения - 20 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Индустриальная, Пионерская, Кирова, Революционный проспект, Комсомольская и других.