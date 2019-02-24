РИАМО - 24 фев. Мужчине предъявили обвинение в убийстве отца на востоке Москвы, в скором времени решится вопрос заключения обвиняемого под стражу, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного по проспекту Свободный в Москве, во время конфликта нанес своему отцу 1954 года рождения удар ножом в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – сказала Иванова.

Во время допроса фигурант признал вину в полном объеме. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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