РИАМО - 24 фев. Движение поездов на Сокольнической линии столичной подземки ввели в график после произошедшего сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Движение на Сокольнической линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее на Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского» по техническим причинам.

Накануне были открыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского», которые закрывали для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля.

Станции возобновили работу на два дня раньше запланированной даты открытия.