РИАМО - 24 фев. В 2019 году планируется почти в два раза увеличить в столице количество экипажей Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас улицы патрулируют 26 экипажей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Количество экипажей в 2019 году должно увеличиться почти в два раза», – говорится в сообщении.

Сегодня патрулировать улицы каждый день выходит 26 экипажей – по 13 на смену, по два человека в каждом.

«Такой состав – производственная необходимость. В пути один ведет машину, второй внимательно осматривает дорогу. Каждый неисправный светофор, сломанный отбойник или дорожный знак, даже выбоины в асфальте, в общем все, что может замедлить движение на участке, попадает во внимание патруля», – уточняется в материале.

Так, в прошлом году экипажи помогли более чем 20 тысячам участников дорожного движения, в том числе 8670 раз – водителям неисправного транспорта. Работали ярко-зеленые автомобили более чем на 12 тысячах ДТП, 1 тысячу раз сотрудники службы выступали понятыми при оформлении аварий.

Ярко-зеленые легковые машины и пикапы с фирменной маркировкой Центра организации дорожного движения (ЦОДД) появились на столичных дорогах в 2017 году. Их часто путают с парконами и эвакуаторами «Московского паркинга». Однако экипажи «Дорожного патруля» не занимаются ни штрафами за парковку, ни эвакуацией. Они помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше.