РИАМО - 24 фев. Облачная погода, небольшой снег и до плюс 3 градусов ожидается в Подмосковье и Москве в течение следующей недели, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Будет облачно, небольшие осадки, ночью местами возможна гололедица. В ночные часы в Москве около 0, по области минус 3 - плюс 2 градуса. Днем 0 - плюс 2 градуса в центре столицы, по области минус 2 - плюс 3 градуса, ветер юго-западный с разворотом на северо-западный, 6-11 метров секунду, порывистый. Давление будет падать, составит 740 миллиметров ртутного столба», - сказал собеседник агентства.

Приток тепла к берегам Москвы-реки ослабнет 26 февраля, погода останется облачной, пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица. Ночью около 0 в Москве, минус 3 - плюс 2 градуса в Подмосковье. Днем 0 - плюс 2 градуса в Москве, минус 2 - плюс 3 градуса в Подмосковье. Сохранится северо-западный порывистый ветер, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

«В среду в столице расположится небольшой антициклон, в облаках появится прояснение, снег станет кратковременным, пройдет лишь местами. Ночью минус 7-9 градусов в Москве, минус 6-11 градусов в Подмосковье, днем минус 4-6 градусов в столице, минус 3-8 градусов в Подмосковье», - отметил собеседник агентства.

Оттепель снова вернется в столицу 28 февраля. Ночью при облачной погоде небольшой снег, днем небольшие осадки. Ночью минус 4-6 градусов в Москве, минус 3-8 градусов в Подмосковье. Днем 0 - плюс 2 градуса в Москве, минус 2 - плюс 3 градуса в Подмосковье.

«В пятницу Москва останется под влиянием циклона, но окажется в его тыловой части. Погода облачная, небольшие осадки преимущественно в виде слабого снега. В Москве ночью минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов. Днем в столице около 0, минус 3 - плюс 2 градуса по области», - заключил синоптик.

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