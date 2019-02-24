РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске в парке имени Талалихина приступили к строительству снежной крепости к масленичным гуляниям, сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Валерий Теличко.

«В настоящее время в парке имени Талалихина приступили к строительству снежной крепости. Традиционно на масленичных гуляниях в парке все желающие смогут поучаствовать в веселой русской забаве – штурме крепости. Завершить строительство планируем к Масленице (к 10 марта – ред.)», – сказал Теличко.

В парке Талалихина 10 марта будут проходить масленичные гуляния. В программе будет парад масленичных кукол «Сударыня Масленица», с 12:00 до 16:00 – фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019» и многое другое.