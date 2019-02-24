РИАМО - 24 фев. Научный технопарк может появиться на освободившихся площадях центра имени Хруничева, в этот технопарк можно было бы привлечь малые и средние предприятия, которые тяготеют к космической отрасли, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства поручил государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Путин подчеркнул, что центр должен обеспечить проведение исследований и подготовку кадров космической отрасли.

«Родилась идея – правительством Москвы вместе с корпорацией «Роскосмос» и правительством РФ разработать проект возрождения самого (центра – ред.) Хруничева, создания на его базе Национального центра космонавтики, в котором можно было сосредоточить значительную часть интеллектуальных ресурсов, возродить производственные площади. На освободившихся площадях создать научный технопарк», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в технопарк можно было бы привлечь малые и средние предприятия, которые так или иначе тяготеют к космической отрасли.

«Больше 50 тысяч работающих, две тысячи предприятий, которые работают в технопарках, – это уже серьезная доля в экономике промышленности, в обрабатывающей промышленности города, в новых технологиях», – пояснил мэр, комментируя общую ситуацию в этой сфере в городе.

Он подчеркнул, что просто так создавать высокотехнологичные места очень сложно. Предприятия появляются вокруг коллективных центров пользования таких, как технопарки. Город помогает им, в том числе с кредитами.

Собянин также рассказал о важности подготовки кадров.

«В Москве IT-классов полноценных, которые дают профильное образование, не было до сих пор. Надо было как раз собрать в одну систему и IT-предприятия, которых достаточно в Москве, вузы ведущие, которые готовят специалистов этой области. На сегодняшний день нам удалось это сделать. В следующем учебном году порядка 30 таких классов в городе появится», – напомнил Собянин.

Он добавил, что власти Москвы договорились с министерством образования и науки РФ и Рособрнадзором, чтобы по всей цепочке – от стандартов до приема экзаменов – происходили изменения. По словам мэра, без этого сложно будет выполнить поручения президента РФ. Нужно воспитать новое поколение ребят, которые будут работать в области информационных технологий.