РИАМО - 24 фев. На востоке столицы на Измайловском шоссе трое злоумышленников напали на мужчину и похитили у него сумку с 420 тысячами рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о грабеже поступило по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, строение 16.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 23:30 по указанному адресу трое неизвестных, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении гражданина 1991 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находилось 420 тысяч рублей, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».