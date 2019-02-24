РИАМО - 24 фев. Министерство труда РФ разработало проект указа об увеличении с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч ежемесячной выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, сообщает ТАСС.

Данный документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом указа предусматривается установление с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также дополнительные расходы федерального бюджета могут составить в 2019 году 13,5 миллиардов рублей, 2020 году - 28,1 миллиарда рублей, в 2021 году - 29,4 миллиарда рублей, 2022 году - 30,8 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. Он отметил, что пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы - всего 5,5 тысяч рублей. Глава государства предложил с 1 июля повысить их до 10 тысяч рублей.