РИАМО - 24 фев. В центре Москвы начали собираться участники марша памяти политика Бориса Немцова, их пропускают через рамки металлодетекторов, передает корреспондент РИАМО.

Колонна через несколько минут начнет движение по Бульварному кольцу, затем свернет на проспект Академика Сахарова.

Всех участников пропускают через рамки металлодетекторов и осматривают полицейские. На месте дежурят медики и спасатели.

В связи с проведением марша перекрыто движение на Страстном бульваре от улицы Тверская до улицы Петровка с открытием движения по мере продвижения колонны. Также движение будет перекрыто на внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекте Академика Сахарова с 14:00 с открытием движения по мере прохождения колонны. На указанных участках будет действовать полное перекрытие с возможной корректировкой времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.