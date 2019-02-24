РИАМО - 24 фев. Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Нижние Котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги, так как шел на небезопасном расстоянии от путей, по данному факту следователи начали проверку, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В 21:00 23 февраля на станции «Нижние Котлы» в Москве поездом №6047 смертельно травмирован неустановленный мужчина 25–30 лет.

«В момент столкновения с поездом мужчина шел вдоль железнодорожных путей на небезопасном расстоянии, не успев отреагировать на приближающийся поезд, был им сбит», – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Личность погибшего устанавливается.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.