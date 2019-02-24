РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. В центре развития детского спорта «Зенит» в подмосковном Красногорске в воскресенье открыли четыре корта детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева, они могут принять одновременно до 600 детей, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Когда открываются подобные комплексы, душа поет, потому что это делается ради будущего детей и ради будущего тенниса. На четырех крытых кортах могут полноценно тренироваться до 600 человек», – сказал Тарпищев.

Он отметил что на кортах использовано самое современное покрытие, которое снижает нагрузку на ноги и снижает риск травм у юных спортсменов. Все международные турниры проходят на аналогичном покрытии. Размеры кортов также соответствуют международным стандартам – 20х40 метров.

«Теннисные корты станут одной из тренировочных баз сборной команды Московской области по теннису. В планах, если мы получим на это разрешение, расширить спортивный центр до восьми кортов», – добавил Тарпищев.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина отметила, что в Красногорске более 320 спортивных объектов – от дворовых площадок до стадионов.

«В этой части города у нас формируется настоящее, очень крутое спортивное ядро. В июне планируем открыть большой ледовый дворец имени нашего земляка Владимира Петрова. Рядом находится знаменитый стадион «Зоркий». Сегодня мы открываем корты академии Шамиля Тарпищева. У красногорских детей появилась дополнительная возможность заниматься любимыми видами спорта», – отметила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что в центре развития детского спорта «Зенит» активно развивают не только теннис.

«Мы обошли весь комплекс. Здесь активно культивируют 22 вида спорта. Дети могут заниматься от довольно экзотического беговела до серьезных акробатики, айкидо и так далее. Также здесь развивают футбол, пляжные виды спорта», – сказала Хаймурзина.