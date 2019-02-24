РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске школьникам на уроке мужества рассказали о Герое России Александре Монетове, трагически погибшем в 1995 году при выполнении специального задания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На днях сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами общественного совета при УМВД Валентиной и Геннадием Монетовыми, председателем совета ветеранов при УМВД Маргаритой Виноградовой и ветеранами правоохранительных структур провели в одной из школ округа урок мужества.

«Полковник милиции в отставке, ветеран МВД Геннадий Монетов рассказал школьникам о себе и своем сыне – Герое России Александре Монетове, трагически погибшем 24 июня 1995 года в городе Грозном при выполнении специального задания. Члены совета ветеранов поделились историями из своей службы, вспомнив самые яркие моменты. Руководитель территориального подразделения управления напомнил присутствующим о том, что только уважая окружающих и будучи ответственными за свои поступки, можно стать достойным гражданином своей страны», – говорится в сообщении.

Школьники поблагодарили гостей за интересную встречу, пообещав любить и защищать свое Отечество.