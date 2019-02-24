РИАМО - 24 фев. Следствие начало проверку по факту смертельного травмирования мужчины на Московском центральном кольце, на место происшествия выезжала следственная группа, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В 20:07 23 февраля на перегоне станций «Ростокино» – «Ботанический сад» МЦК электропоездом №6366 смертельно травмирован 31-летний мужчина. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины при столкновении с поездом», – говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выезжала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.