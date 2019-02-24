РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. Хоккейная команда из Королева вышла в плей-офф регионального финала Ночной хоккейной лиги, сообщается на странице ХК «Королев» в Instagram.

Команда из Королева обыграла ХК «Индастриалс» со счетом 8:2 в заключительной игре кругового турнира в дивизионе «Север, Любитель 18+, «Лига Надежды» Ночной хоккейной лиги.

«Команда «Королев» заслуженно получила Кубок и медали за первое место в группе от главы города Лобня. Наша команда достойно вышла в плей-офф регионального финала в Ночной хоккейной лиге», – говорится в сообщении.

Любительская Ночная хоккейная лига появилась в России в 2011 году по инициативе ветеранов отечественного хоккея и объединила любителей этого вида спорта по всей стране.

Хоккейный клуб «Королев» выступает в НХЛ в дивизионе Любитель 18+ «Лига Надежды». Команда появилась в июне 2018 года, а вновь созданный клуб «Королев» наряду с другими городскими хоккейными клубами, уже имеющими стаж – «Феникс», «Чайка», «Галактика», объединил любителей хоккея с шайбой в наукограде. Тренером клуба стал Артем Шахов.