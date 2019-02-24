РИАМО - 24 фев. По мнению западных СМИ, новый беспилотник-камикадзе KYB концерна «Калашников» способен произвести революцию в мировом вооружении, как это сделал в свое время автомат АК-47, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В издании (The Washington Post – ред.) подчеркнули, что в свое время автомат АК-47 имел успех за счет низкой цены, высокой эффективности и простоты в использовании. Новый беспилотник «Калашинкова» также не будет вызывать сложности при эксплуатации. При этом он будет дешевым и эффективным», – говорится в сообщении.

Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат концерна «Калашников» представили на международной выставке вооружений IDEX 2019. Так, скорость его полета может достигать 80–130 километров в час, продолжительность работы – 30 минут, максимальная полезная нагрузка – 3 килограмма.