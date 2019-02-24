РИАМО - 24 фев. В Подмосковье и Москве на 24 и 25 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 воскресенья.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой области.

В Московском регионе в воскресенье установилась облачная погода, местами возможен небольшой снег, температура повысится до плюс 2 градусов.

В первый день новой недели в Подмосковье и Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки, которые местами перейдут в умеренные, прогнозируется гололедица. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 1-3 градуса.