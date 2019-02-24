РИАМО - 24 фев. В ближайшее время в России будет организована работа горячей линии для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, также председатель СК РФ Александр Бастрыкин будет лично проводить приемы представителей бизнеса, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил в кратчайшие сроки организовать работу телефонной линии, предназначенной для приема сообщений о давлении на бизнес», - говорится в сообщении.

Работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес будет организована в ближайшее время.

Кроме того, Бастрыкин принял решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса, в ходе которых предпринимателям будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием следователями СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

Так, Путин поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре проанализировать проблемы, касающиеся уголовного и административного преследования предпринимателей.

Он обратил внимание, что почти 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. По словам президента, это значит, что дела возбуждали по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, у которого разваливается бизнес, в среднем приходится около 130 сотрудников, потерявших работу.

Также Путин поручил правительству РФ вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить цифровую платформу с данными о давлении на бизнес.