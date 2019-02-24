РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске планируют восстановить освещение на Обводной дороге до 11 марта по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающие линии наружного освещения. Он отметил, что на Обводной дороге от перекрестка с Варшавским шоссе до светофора возле складов ООО «Промтехальянса» в декабре было установлено освещение. Однако в настоящее время данный участок дороги не освещается.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге «Щербинка – М-2 «Крым» и сообщает, что дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту неисправных фонарей освещения будут выполнены в срок до 11 марта 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.