РИАМО - 24 фев. В столице видимость на дорогах утром в воскресенье ухудшилась до 4 километров из-за дымки, относительная влажность воздуха составляет 89%, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы небольшим морозцем. На главной метеостанции города – ВДНХ – в 9 часов утра было минус 3,6 градуса, примерно такая же температура в районе ТСХА и Тушино, в районе МГУ – минус 4,1, в центре – на Балчуге – минус 3,4 градуса. Осадков нет, лишь в районе МГУ отмечаются небольшие. В отдельных районах столицы дымка, в районе Тушино, ВДНХ и на Балчуге видимость не превышает 4 километров. Ветер западный, до 7 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление повышенное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 89%.

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