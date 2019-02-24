РИАМО - 24 фев. В центре столицы на улице Большая Дмитровка на студента напал неизвестный и похитил золотые часы, ювелирные изделия и телефон на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1. Пострадавший – молодой человек 1998 года рождения, студент третьего курса института.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в период с 03:00 до 07:30 в неустановленном месте неизвестный совершил кражу принадлежащих пострадавшему золотых часов Portugieser Yacht Club Chrono, ювелирных изделий, телефона сотовой связи и 500 долларов США <…>, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил более 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

У московского первоклассника в школе украли iPhone>>