РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске в одном из подъездов дома №1 по улице Объездная дорога отключили лифт из-за произошедшего ранее затопления, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании ООО «Импульс».

Как сообщалось ранее в группе «ЖК «Весенний» город Подольск (Свежие новости)» в соцсети «ВКонтакте», 23 февраля в доме №1 по улице Объездная дорога, в подъезде №5 произошло затопление. Заливало весь стояк с 20-го по 1-й этажи. В результате из-за этого отключили лифт.

«Действительно, в данном подъезде лифт отключен, так как шахты лифта намокли. Его включат после того, как они просохнут», – сказала диспетчер.

Она добавила, что возобновить работу лифта планируют уже в ближайшие дни.