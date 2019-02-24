РИАМО - 24 фев. В Центральном доме художника в столице 2 марта пройдет день профориентации и карьеры для старшеклассников и абитуриентов, они также смогут побеседовать с представителями вузов и специалистами ведущих российских и зарубежных компаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Центральном доме художника 2 марта состоится Московский день профориентации и карьеры. Более 20 тысяч старшеклассников, абитуриентов, работодателей, экспертов рынка труда, представителей вузов и колледжей соберутся на одной площадке», – говорится в сообщении.

Так, участники форума примут участие в профориентационном тестировании, побеседуют с представителями вузов и специалистами ведущих российских и зарубежных компаний.

Кроме того, на ежегодном форуме для старшеклассников проведут бесплатное профориентационное тестирование. Также школьники получат бесплатную индивидуальную консультацию по выбору вуза и полный список рекомендованных профессий, побеседуют с представителями университетов и колледжей. Гости Центрального дома художника также смогут познакомиться со специалистами ведущих российских и зарубежных компаний.

Московский день профориентации и карьеры будет проходить с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.