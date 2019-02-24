РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. В подмосковном Королеве злоумышленник повредил припаркованный автомобиль, сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от 42-летней местной жительницы о том, что неизвестный повредил ее автомобиль иностранного производства, припаркованный во дворе одного из домов на улице Павлова. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний житель Саранска. По данному факту отделом дознания УМВД России по городскому округу Королев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.