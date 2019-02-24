РИАМО – 24 фев. Ученые предупредили о вероятности небольших магнитных бурь на Земле не только 27–28 февраля, но и 24–25 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Солнечная активность 12–23 февраля была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 и 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.

«В период 23 февраля – 4 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка – от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 24–25 и 27–28 февраля», – говорится в сообщении.